Mesaj (si) catre premier: s-ar putea sa fie un miting PSD inclusiv la Braila

Sambata urmeaza sa aiba loc un miting organizat de PSD – cel de la Craiova. Un altul ar putea sa aiba loc chiar in orasul lui Mihai Tudose, Braila.

“Sunt foarte multe organizatii judetene care vor face, nu pot sa va spun care sunt”, a declarat, luni, de la Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda.

La cateva zile de cand se aflase ca in Dolj pesedistii pregatesc un miting de proportii, Claudiu Manda a facut si o estimare in privinta numarului de persoane asteptate sa se ralieze demersului sustinut de formatiunea condusa de Liviu Dragnea. “La Dolj ne asteptam sa fie, probabil, in jur de 30.000 de oameni. Nu suntem intr-o lupta si intr-o competitie”, a subliniat social-democratul.

Totodata, Manda n-a exclus varianta ca o astfel de manifestare sa aiba loc si in orasul premierului. “Cred ca exista posibilitatea sa fie miting inclusiv la Braila”, a anuntat senatorul. Totul in conditiile in care, zilele trecute, intrebat in privinta ipotezei participarii sale la un eventual miting in Dolj, prim-ministrul alesese sa aminteasca faptul ca e parlamentar in Braila.

sursa foto: Claudiu Manda/Facebook