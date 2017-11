Mesaj neasteptat de dur. Principesa Elena: Sunt foarte dezamagita de faptele fiului meu, Nicolae

Tensiunile continua. La o zi de cand un comunicat dinspre Familia Regala anunta un incident greu de imaginat, produs chiar la usa resedintei Regelui Mihai, din Elvetia, in conditiile in care se stie ca fostul suveran nu se simte bine, opinia publica descopera o reactie neasteptata a mamei fostului principe Nicolae, dezmostenit, dupa cum se cunoaste, inca de acum aproape doi ani.

Este vorba despre un mesaj facut public pe site-ul Familiei regale si atribuit Principesei Elena, mama lui Nicolae Medforth-Mills, in cadrul caruia se pune accent atat pe subiectul delicat al presupusului copil al fostului principe, dar si pe faptul ca Regele Mihai nu ar dori sa-l vada pe nepotul sau. Totul in contextul in care, deunazi aflam ca tanarul ar fi incercat sa intre cu forta in resedinta Regelui.

Redam in cele ce urmeaza, integral, mesajul in cauza:

“Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I este autorizat sa transmita declaratia Altetei Sale Regale Principesa Elena, mama dlui Nicolae Medforth-Mills:

9 noiembrie 2017

Sunt foarte dezamagita si ingrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul sau din zilele trecute, Nicolae a nesocotit intimitatea, suferinta si demnitatea tatalui meu, Regele Mihai.

I-am transmis, in trecut, lui Nicolae faptul ca Regele nu doreste sa il vada din cauza comportamentului sau lipsit de principii morale. Chiar Regele, primind vestea casatoriei fiului meu, i-a transmis lui Nicolae, intr-o scrisoare privata din 4 august 2017, ca este profund intristat ca Nicolae nu a facut nimic pentru a clarifica paternitatea presupusului sau copil, o fetita de aproape doi ani. Aceasta arata o lipsa de responsabilitate inacceptabila.

La cea mai recenta vizita a mea la Aubonne, in luna august, tatal meu mi-a confirmat personal decizia sa de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a facut cunoscut, de cateva ori chiar in scris, ca motivul deciziei de a-i retrage lui Nicolae titlul regal este ca fiul meu nu are calitatile necesare pentru o pozitie in Casa Regala a Romaniei.

Faptele lui Nicolae din aceste zile sunt profund gresite, moral si uman. Fiul meu a dat dovada de dispret fata de Romania, fata de poporul ei si fata de principiile Casei Regale. Pentru mine, ca mama, acest aspect este devastator.”