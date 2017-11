Mesaj dinspre Teatrul de Revista, dupa plecarea dintre cei vii a Cristinei Stamate

Greu incercata de doua pierderi suferite in doar cateva zile, echipa Teatrului de Revista “Constantin Tanase” se vede nevoita de aceasta data sa accepte ca, la doar o zi de la inmormantarea Stelei Popescu, buna ei prietena, Cristina Stamate, a urmat-o pe drumul fara de intoarcere.

“Inca o veste napraznica indoliaza teatrul Romanesc de revista! Odihneste-te in pace, CRISTINA STAMATE 08.09.1946 -27.11.2017!”, au transmis, in prima faza, reprezentantii Teatrului, pe pagina oficiala de Facebook. Pentru ca apoi sa adauge urmatorul mesaj, adresat celor doua indragite actrite ale Revistei: “Dumnezeu sa va inalte sufletul, Cristina Stamate si Stela Popescu, prietene in viata si dincolo de ea! RAMAS BUN (si) CRISTINA STAMATE, actrita Teatrului de Revista „Constantin Tanase”!”.

Cristina Stamate a plecat dintre cei vii la 71 de ani, in cursul duminetii de luni. Fusese internata la Floreasca joia trecuta, adica exact in ziua in care s-a aflat vestea ca Stela Popescu fusese gasita fara suflare.

sursa foto: facebook.com/TeatrulRevistaTanase