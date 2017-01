Meryl Streep a invins Globurile de Aur

Cel mai surprinzator si mai incitant discurs rostit de vreo vedeta hollywoodiana la gala Globurilor de Aur a fost cel al celebrei Meryl Streep. Alaturi de cateva aluzii bine tintite la adresa lui Trump, alocutiunea lui Meryl a fost o chemare la aprecierea corecta a societatii, un apel la toleranta si aprecierea corecta amalgamului de natiuni care este, a fost si va fi caracteristica Statelor Unite ale Americii.

In cadrul Galei Globurilor de Aur, Meryl Streep a primit premiul Cecil B. DeMille pentru intreaga cariera. Odata urcata la microfon, celebra actrita s-a referit la un episod din 2015 cand Donald Trump a imitat la TV un reporter cu dizabilitati: “Mi-a frant inima cand am vazut asta, si nu pot sa-mi scot din minte imaginea pentru ca nu a fost dintr-un film, s-a petrecut in viata reala”. Insa intregul sau discurs a fost unul cutremurator si total neobisnuit fata de alocutiunile obisnuite ale starurilor care sunt onorate cu premii la astfel de ceremonii sclipitoare.

Strainii sunt America

Cea mai puternica parte a discursului vestitei actrite s-a ridicat impotriva tendintei noului presedinte de a crea diferentieri intre strani si americani: “Eu m-am nascut, am crescut si am creat in scolile publice din New Jersey. Viola (Davis) s-a nascut in Carolina de Sud si a crescut in Long Island. Sarah Paulson a fost crescuta de o mama singura in Brooklyn. Sarah Jessica Parker a fost unul din cei sapte copii ai unei familii din Ohio. Amy Adams s-a nascut in Italia. Natalie Portman s-a nascut la Ierusalim. Iar frumoasa Ruth Negga s-a nascut in Etiopia, a crescut in… Irlanda, parca. Ryan Gosling, la fel ca toti oamenii simpatici, este canadian. Iar Dev Patel s-a nascut in Kenya, a crescut in Londra si se afla aici pentru rolul unui indian crescut in Tasmania.Hollywood este plin de straini, de oameni din afara SUA. Daca ii dati pe toti afara, nu va mai ramane decat sa va uitati la fotbal si arte martiale, care nu sunt arte”. Meryl a mai tinut sa readuca aminte si presei despre rolul sau esential: “Avem nevoie ca presa principiala sa tina puterea sub observatie, sa-i cheme sa dea socoteala pentru fiecare ultraj. De aceea fondatorii natiei noastre au pus presa si libertatea acesteia de expresie in Constitutie”.

“La La Land”, marele castigator

Musicalul “La La Land”, in regia lui Damien Chazelle cu Ryan Gosling si Emma Stone, s-a aflat in fruntea castigatorilor in cadrul galei Premiilor Globurile de Aur 2017, dupa ce a obtinut sapte trofee, in toate categoriile in care fusese nominalizat, printre care pentru “cel mai bun film – comedie/ musical” “cel mai bun scenariu”, “cea mai buna regie”, “cel mai bun cantec”, “cea mai buna coloana sonora.” Actorul Ryan Gosling a obtinut trofeul pentru “cel mai bun actor intr-un rol principal” pentru interpretarea din “La La Land”. Actrita Emma Stone a fost recompensata cu prestigioasa distinctie pentru “cel mai bun rol principal feminin intr-un film comedie/ musical” pentru interpretarea din lungmetrajul ovationat de critici. Gosling interpreteaza rolul unui pianist de jazz care se indragosteste de o actrita debutanta (Emma Stone). Cei doi intampina obstacole pe masura ce-si cladesc cariere de succes. De asemenea, Globul de Aur pentru “cel mai bun film – drama” i-a revenit lungmetrajului “Moonlight”, in regia lui Barry Jenkins. “Moonlight” este povestea maturizarii si a suferintelor unui barbat de culoare sarac din Miami.

Cele mai bine imbracate vedete

Ca de obicei la astfel de evenimente, se da o intrecere acerba intre vedetele prezente nu numai pentru diversele premii puse in joc, ci si pentru felul in care au stiut sa impresioneze publicul cu tinutele si atitudinea lor.

Astfel, presa de limba engleza a facut un top al celor mai bine imbracate doamne de la Globurile de aur. In acest top, pe primele locuri stau Drew Barrymore, Sofia Vergara, Natalie Portman si Nicole Kidman, vedete considerate a fi purtat cele mai elegante tinute in seara galei Globurilor de Aur. Daca asa este sau nu, va puteti da seama din fotografiile alaturate.

Cele mai prost imbracate staruri

Un alt capitol care face deliciul presei de scandal este legat de vedete incontestabile care au dat-o in bara din punct de vedere vestimentar. La editia a 74-a, printre cele mai criticate doamne s-au numarat Sarah Jessica Parker, Monica Belluci, Felicity Jones si modelul Emily Ratajkowski.

Despre aceasta din urma s-a spus ca a reusit, pentru prima data, sa gaseasca ceva de imbracat care sa ii estompeze total formele care au facut-o celebra.