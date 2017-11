Merkel, pe faras

Cancelarul Germaniei se afla in cea mai grava criza politica din cariera, dupa ce tentativele de a forma un nou guvern au esuat. Un cutremur politic ce ar putea duce la o noua runda de alegeri parlamentare dar si la un final de drum pentru Angela Merkel.

O situatie care nu s-a mai produs de la fondarea Republicii federale Germania, in 1949: tara nu are majoritate pentru guvernare. In noaptea de duminica spre luni, dupa o luna de negocieri si tergiversari, conservatorii lui Merkel (CDU/CSU), liberalii (FPD) si ecologistii nu au reusit sa formeze o coalitie guvernamentala. Fara alternativa deocamdata, prima putere economica a Europei se pregateste de saptamani (sau luni) de paralizie, pe plan national cat si in Europa. La ora actuala, alegerile anticipate par solutia cea mai probabila, Merkel excluzand un guvern minoritar iar fostii aliati social-democrati (SPD) refuzand orice coalitie sub egida cancelarului. Germanii ar putea deci reveni la urne la inceputul anului viitor, dupa alegerile din septembrie. Merkel s-a intalnit ieri cu presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier care joaca un rol cheie pentru dizolvarea parlamentului. Potrivit Constitutiei, presedintele convoaca alegerea cancelarului Bundestag-ului. Daca un candidat esueaza in a obtine o majoritate absoluta de doua ori, fie alege un guvern minoritar, fie seful statului dizolva parlamentul.”Stabilitatea si continuitatea raman garantate in Germania, in pofida esecului negocierilor pentru formarea unui guvern de coalitie, a declarat ieri Comisia Europeana.

Brexit german

Indiferent ce se va intampla, viitorul politic al Angelei Merkel pare sa se intunece, dupa 12 ani de putere. Iar legislativele din septembrie le-a castigat cu cel mai rau scor, dupa 1949, al Partidului Conservator, dupa o hemoragie masiva a electoratului catre extrema dreapta (AfD), pe fondul nemultumirilor dupa sosirea in Germania a peste un milion de emigranti, in 2015-2016. Esecul de a forma un guvern este un seism atat de mare incat Der Spiegel estimeaza ca Germania este confruntata cu ”momentul Brexitului german, cu momentul sau (Donald) Trump”. ”Metoda Merkel-un pragmatism fara limite si o flexibilitate ideologica maxima-a ajuns la sfarsit, noteaza Spiegel. Dar, in cazul de alegeri legislative anticipate, cu sau fara Merkel, nimic nu garanteaza ca rezultatul noului scrutin va fi diferit de cel precedent.

Extrema dreapta se bucura

Intrarea istorica in camera deputatilor a AfD (Alternativa pentru Germania) a dat tarii o adunare fara majoritate evidenta. Insa AfD, care are in centrul programului un discurs anti migranti, anti islam si anti Merkel, ar putea beneficia si mai mult din infrangerea lui Merkel. Pentru ca in principal pe chestiunea imigrantilor si a urmarilor generoasei politici de gazduire a solicitantilor de azil a lui Merkel nu s-au inteles conservatorii, liberalii si verzii, primii doi dorind strangerea surubului in timp ce ecologistii au cerut mai multa generozitate. Situatia din Germania este o veste proasta si pentru partenerii europeni ai tarii, in frunte cu Franta, al carei presedinte Emmanuel Macron a prezentat in septembrie propunerile de relansare a UE si a zonei euro. Ieri, Macron a subliniat ca Franta nu are ”nici un interes” ca situatia sa se inrautateasca in Germania. Ieri, presedintele Frank-Walter Steinmeier a lasat la o parte posibilitatea de noi alegeri si a subliniat ca toate partidele din parlament trebuie sa continue negocierile, avand ”obligatia fata de interesul comun de a servi Germania”. Vecinii Germaniei, a subliniat Steinmeier, ar fi alarmati daca clasa politica germana ”s-ar dovedi incapabila sa fie la inaltimea responsabilitatilor ei”.