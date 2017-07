Merkel il loveste la portofel pe Erdogan

Iritata de arestarea, la Istanbul, a mai multor aparatori ai drepturilor omului, intre care si cetateanul german Peter Steudtner, Germania a ridicat ieri tonul la Ankara, anuntand ”reorientarea” politicii sale, in special cea economica, fata de Turcia, partener istoric.

Intai de toate, ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, si-a revizuit recomandarile pentru cetatenii germani care calatoresc in Turcia, denuntand violari sistematice ale drepturilor omului in aceasta tara ”care se indeparteaza de valorile europene si de cele ale NATO”, violari care ”nu pot ramane fara consecinte”. Gabriel a invocat in premiera riscul ca turistii germani sa poata fi arestati, in conditiile in care turistii germani sunt un segment cheie pentru economia turca, in plin sezon turistic. Multiplicarea oficiala a apelurilor la vigilenta pentru germanii care pleaca in vacanta sau calatoresc in Turcia ar putea avea efecte economice directe si grave pentru Ankara: dupa Rusia, Germania este cel mai mare rezervor de turisti pentru Turcia. Reorientarea politicii germane vizavi de Turcia, o masura calificata ”necesara si indispensabila ” de catre cancelarul Angela Meerkel, va include si reexamniarea creditelor, garantiilor sau ajutoarelor financiare ale Berlinului catre exporturile sau investitiile in Turcia. Pe scurt, Germania nu va mai garanta investitii corporative in Turcia. Decizia lui Merkel de a lovi la portofel Ankara intervine ca reactie dupa plasarea in detentie a unui aparator german al drepturilor omului, impreuna cu alti cinci militanti, intre care directorul Amnesty International, de catre autoritatile din Istanbul. Si este pe fondul a unor tensiuni ce continua de mai bine de un an intre Berlin si Ankara.

Berlinul a lasat sa planeze si amenintarea unei reduceri a fondurilor europene pe care le percepe Ankara in cadrul negocierilor de adeziune la UE (4,45 de miliarde de euro au fost prevazuti pentru perioada 2014-2020). Insa marja de manevra a Berlinului este limitata din cauza acordului migrator semnat de UE cu Erdogan. Iar cu doua luni inaintea alegerilor legislative, politicienii germani nu vor sa riste un nou flux migratoriu ca in ultimii doi ani. Cu peste doua milioane de refugiati pe teritoriul sau, Turcia dispune de un puternic mijloc de presiune.