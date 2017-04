Mercedes AMG Project One: spectacol pe roti

Mercedes va lansa in toamna acestui an, la Salonul Auto de la Frankfurt, hypercarul Mercedes AMG Project One, masina de serie cu motor de Formula 1 si care va avea peste 1.000 de cai putere. Modelul ar urma sa fie lansat intr-o serie exclusiva de numai 300 de unitati.

Mercedes AMG Project One, cunoscut si sub numele de Mercedes AMG R50, va folosi tehnologiile din Formula 1 pentru a aduce pe strazi o masina cu performante cu adevarat incredibile. Pe surse se spune ca masina, ce va cantari 1.300 de kilograme, va avea un motor pe benzina de 1,6 litri, care va produce 748 cai putere, in timp ce motoarele electrice prezente in numar de patru vor furniza alti 408 CP. Unitatea V6 turbo ascunsa sub capota se va tura pana la 11.000 rpm. Motorul ar urma sa fie sustinut de un sistem ERS de recuperare a energiei, acelasi cu care Mercedes-AMG Petronas a castigat trei titluri la constructori si trei trofee la piloti incepand din 2014. Avand in vedere puterea motorului, nu este exclus ca hypercarul sa ofere tractiune integrala. Conform unor zvonuri, fanii au si rezervat modelul, inca din faza de proiect. Mercedes ar urma sa produca 300 de exemplare din Mercedes AMG Project One, iar pretul sa fie de peste 2 milioane de euro.