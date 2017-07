Mercedes, acuzat ca a trucat motoarele a 1 milion de vehicule

Constructorul german Daimler, firma mama a Mercedes, ar fi manipulat doua tipuri de motoare diesel pentru a le face sa para mai putin poluante in timpul verificarilor, un demers ce pare similar cu cel al Volkswagen.

”Firma din Stuttgart a vandut in Europa si in SUA, in perioada 2008-2016, masini cu un nivel de emisii poluante ridicat si neautorizat, arata, intr-o ancheta comuna Suddeutsche Zeitung si posturile tv regionale NDR si WDR. Cele trei media au putut consulta un document al anchetei care a antrenat declansarea unor perchezitii, in luna mai, la zeci de locatii Daimler in Germania. Potrivit acestui document ”autoturismele si utilitarele mici echipate cu motoarele OM 642 si OM 651 erau echipate cu un dispozitiv special care permitea reducerea nivelului de emisii in timpul testelor” si in total, un milion de vehicule ar putea fi vizate. Perchezitiile din luna mai urmareau identificarea de ”documente probante si materiale de stocare a datelor” in sprijinul anchetei deschise in martie asupra angajatilor Daimler pentru suspiciuni de ”frauda” si ”publicitate mincinoasa” cu privire la poluarea reala a vehiculelor. Potrivit documentului consultat de jurnalistii germani, ancheta vizeaza deocamdata doua persoane care au lucrat la dezvoltarea softurilor pentru motorizarile diesel. Nici un membru al consiliului director nu este vizat. Un purtator de cuvant al Daimler a refuzat sa comenteze, indicand doar ca grupul coopereaza total cu autoritatile.