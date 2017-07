MEN: Bursele studentilor se dau si in vacanta de vara

Studentii primesc o veste buna – pe langa gratuitatea pe tren de care se pot bucura din plin, inclusiv in sezonul estival – afla ca vor primi bursele chiar si pe perioada vacantei de vara.

Un anunt in acest sens a venit, luni, din directia Ministerului Educatiei, institutie ai carei reprezentanti au mentionat, intr-un comunicat, si ca “urmare a intrarii in vigoare, in luna iunie, a Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, bursele studentesti, indiferent de categorie, se acorda „pe toata durata anului universitar (12 luni)”.”, dar si ca “pentru luna iulie 2017, sumele alocate de Ministerul Educatiei institutiilor de invatamant superior de stat pentru burse vor fi similare cu cele din luna iunie (63.908.245 lei, din care 54.582.957 lei pentru studentii romani inmatriculati in ciclurile universitare de licenta si master), indiferent de numarul de zile de vacanta ale studentilor, urmand ca pentru luna august, cuantumul sa fie acelasi”.

