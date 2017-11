Melodia care va fi lansata peste 100 de ani

Pharell Williams a dat o lovitura de imagine: muzicianul american a prezentat o inregistrare inedita, dar care nu va fi disponibila decat in 2117.

S-a intamplat in China, la o petrecere cu public select, organizata in Shanghai de brandul de coniac Louis XIII, patronat de casa Remy Martin. Melodia a fost intitulata “100 Years—The Song We’ll Only Hear If We Care” iar Williams a predat singura ei inregistrare lui Ludovic du Plessis, director executiv international al brandului Louis XIII. Gravat pe un disc de argila provenit din zonele calcaroase ale regiunii Cognac, CD-ul va fi incuiat intr-un seif in pivnitele marcii franceze. Seiful este programat sa se deschida doar peste un secol si este asigurat sa reziste oricaror intemperii, cu exceptia inundatiilor. In 2115 urmeaza sa fie deschis un seif blindat(depus in SUA in 2015) care contine inregistrarea filmului “100 Years — The movie you will never see”, avandu-l ca scenarist si actor pe John Malkovich, o fictiune documentara care evoca importanta timpului in fabricarea coniacului Louis XIII. Cei mai buni 1000 de clienti Remy Martin sunt asteptati sa trimita invitatia urmasilor lor…