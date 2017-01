Melania Trump salta turismul in Slovenia

Numarul turistilor americani care au vizitat tara natala a viitoarei First Lady a inregistrat anul trecut cresteri nebanuite, din ianuarie pana-n octombrie, chiar inaintea alegerii lui Donald.

Chiar daca a parasit Slovenia de mult, Melania a devenit o mandrie nationala iar autoritatile estimeaza beneficii turistice importante odata cu sosirea Melaniei la Casa Alba. Mult timp o localitate anonima, Sevnica, unde a crescut Melania Knavs, a devenit o prezenta constanta pe hartile pliantelor turistice.

”Interesul mondial pentru Sevnica a crescut gratie Melaniei, mai ales dupa ce sotul ei si-a anuntat candidatura”, a declarat Livija Kovac Konstantinovic de la Oficiul Sloven de Turism. Fara a astepta rezultatele prezidentialelor americane, turistii de peste ocean au dat navala iar numarul lor a crescut cu peste 11% in perioada ianuarie-octombrie. In 2016, peste 80.000 de americani au vizitat Slovenia, contra 74.000 in 2015. Iar pentru aceasta tara cu doar 2 milioane de locuitori, viitorul turistic suna si mai bine. Dincolo de scoala pe care a frecventat-o si imobilul unde a trait actuala doamna Trump, agentiile de turism propun si un tur la Ljubljana, unde Melania si-a inceput cariera de fotomodel, dar si la Milano, in Italia vecina, unde a fost manechin.

La Sevnica, patiseria din centrul orasului ofera prajitura cu ciocolata ”Melania” iar alte restaurante ofera meniul ”Melania”. Iar fabricantul de incaltaminte Kopitana Sevnica a creat un model de papuci de casa imblaniti ”Casa Alba”, editie limitata, 50 de euro perechea. Evident, prima pereche i-a fost oferita Melaniei. Avalansa produselor cu imaginea Melaniei s-a pornit astfel incat cuplul prezidential a sesizat un cabinet de avocatura sloven pentru a preveni orice exploatare comerciala neautorizata. Piteria Rondo, care a lansat un ”burger Trump” a fost nevoita sa redenumeasca produsul ”burger prezidential”, decorat cu un mic drapel american. Insa Oficiul Sloven de Turism si-a multiplicat campania la targurile de turism americane iar pentru acest are in vedere ”o campanie pe Internet fara precedent pe piata americana”.