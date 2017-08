Melania si Ivanka, criticate pentru tocuri

Politia stilului din tabloidele americane a declarat razboi panfofilor cu tocul cui purtati de femeile clanului Trump. De ce? ”Sunt demodati”, suna verdictul.

Intr-un articol intitulat ”Melania, Ivanka si Ivana Trump poarta tocuri inalte, un simbol a tot ce e frumos si infricosator la ele”, publicat in Newsweek, autorul, Nina Burleigh, afirma ca tocurile cui sunt pur si simplu depasite, in timp ce femeile Trump inca le poarta. Problema grava, monser. Autoarea articolului explica pasiunea femeilor ”trumpiene”, cum le numeste, pentru pantofii cu tocuri inalte prin vointa lor de a atrage musai atentia barbatilor. Femeile din clanul Trump poarta tocuri inalte pentru ca asa au fost educate de mici, vor sa creeze o eleganta rigida, statutara, aproape ideala, mai spune Nina Burleigh. De altfel, Melania Trump nu a fost fotografiata ca Prima Doamna decat incaltata cu una din cele doua marci de pantofi cu toc inalt care-i plac: Manolo Blahnik sau Christian Louboutin. Dar, politista modei da lectii si de istorie. Pentru ca pantofii cu toc inalt nu au fost inventati la origini pentru femei. Ci pentru barbatii aristocrati, pentru barbatii care nu trebuiau sa munceasca si care nu mergeau mult si care erau transportati de servitori in letica sau trasura. Ca exemplu, este dat Ludovic XIV, reprezentat in diverse tablouri arborand tocuri inalte si rosii, pozand cu un picior in fata, ”la fel ca Ivana sau Ivanka, in nenumaratele fotografii luate de-a lungul anilor. Dar, recunosc criticii ”femeilor Trump”, moartea tocului cui a fost mereu semnalata prematur. Vor disparea? ”In anul de gratie 2017, in aceasta vara, raspunsul este nu. Nu inainte de femeile Trump au ceva de spus in legatura cu acest subiect”.