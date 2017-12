Meghan, Craciun cu regina Elisabeta

Dupa anuntul casatoriei cu printul Harry, Megan Markle sparge traditia britanica fiind invitata sa petreaca Craciunul impreuna cu regina si cu alti membri ai familiei regale, a confirmat Kensington Palace, un privilegiu acordat pana acum doar femeilor maritate.

Meghan si printul Harry sunt asteptati sa asiste la traditionalul serviciu religios de Craciun la magnificul domeniu privat al reginei din Sandringham, in comitatul Norfolk. La eveniment urmeaza sa participe si Ducele si Ducesa de Cambridge. Este inca o dovada, apreciaza observatorii, de simpatia de care da dovada regina Elisabeta fata de actrita americana, care va deveni curand un membru important al familiei regale britanice, perspectiva din care regina a considerat ca trebuie sa fie integrata cat mai repede posibil, trecand peste un protocol pana acum niciodata incalcat. In plus, printul Harry a argumentat ca viitoarea lui sotie nu are familia in Marea Britanie, cerandu-i reginei, inca de luna trecuta, sa o includa in ceremoniile de Craciun. Meghan Markle (36 de ani) a declarat recent ca s-a intalnit de mai multe ori cu regina Elisabeta, declarandu-se extrem de ”onorata” si precizand ”respectul deosebit” pe care-l poarta suveranei britanice. Printul Harry si Meghan vor petrece noaptea dintre ani la Los Angeles, alaturi de mama actritei, Doria Ragland.