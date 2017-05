Megatun imobiliar: aproape 24 de hectare de Bucuresti au fost retrocedate dintr-un condei

FABULOS! Tribunalul Bucuresti a decis, la mijlocul lunii aprilie, retrocedarea Stadionului Juventus din Cartierul Colentina si a bazei de antrenament. Cerea de retrocedare a fost facuta de Constanta Clara Ilieana Mihaescu si prin hotararea judecatoreasca s-a decis retrocedarea a circa 24 de hectare. In total, Bucurestii au 22.800 de hectare…

Practic, este vorba despre zona Fundeni, printre care Parcul Motodrom (tot in zona Colentina) si un teren concesionat Universitatii Lumina, mai multe strazi, trotuare si spatii verzi, dar si terenul pe care acum functioneaza o benzinarie. Pentru Parcul Motodrom, dar si ultimele obiective enumerate, instanta a decis masuri reparatorii. Parcul Motodrom este una dintre putinele oaze de verdeata din zona Colentina, iar retrocedarea stadionului Juventus vine in conditiile in care echipa cu acelasi nume, aflata acum in Liga a 2-a, tocmai urma sa promoveze in Liga I. Decizia instantei poate fi atacata cu recurs de Primaria Capitalei, in 30 de zile de la comunicare, lucru inca neindeplinit de avocatii municipalitatii.

Retrocedarea cuprinde:

– lotul Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti, in suprafata de 43.493 mp si lotul de 24.289 mp, adiacent terenului dat in folosinta Asociatiei Juventus;

– lotul fost poligon auto in suprafata de 10.104 mp;

– lotul SC Contact Autotransport CO SRL in suprafata de 1.697 mp;

Masuri reparatorii pentru:

– lotul SC Lumina Institutii de Invatamant SA in suprafata de 14.468 mp;

– lotul SC Shell Romania SRL in suprafata de 1.329 mp plus lotul de 1.079 mp avand destinatia de parcare;

– lotul de 27.533 mp ocupat de blocuri, drumuri, alei si spatii verzi;

– terenul de 13.330 mp din strada Rascoala, numarul 9A, sectorul 2;

– Lotul 2 – suprafata de 8,16 ha pe care se regaseste Parcul Motodrom.