MEGASCANDAL la BBC: sute de directori, platiti aiurea din bani publici

Televiziunea publica din Marea Britanie are din ce in ce mai multi directori platiti cu salarii de peste 150.000 de lire sterline pe an, desi s-a angajat sa reduca numarul acestora.

Cica acum sunt mai bine de 100 de sefi care castiga lunar mai mult de 16.000 de euro. Si asta in ciuda promisiunii pe care a facut-o institutia, de a reduce cu 20% posturile de conducere platite cu asemenea sume. Aceasta este concluzia auditului facut la cererea guvernului. Anul trecut, executivul a indicat ca BBC, finantat prin taxe platite de cetateni, va face obiectul unei reglementari externe pentru prima data in istoria sa, dupa discutiile din 2013 cand a fost vorba despre uriasele salarii compensatorii date directorilor concediati. Atunci, BBC a platit pentru 150 de fosti angajati salarii compensatorii de 25 de milioane de lire sterline. In aproape un sfert dintre cazuri, acestea depaseau drepturile banesti prevazute in contracte. Din 2004, aproape 10.000 de posturi au fost desfiintate la BBC. British Broadcasting Corporation (BBC) este cel mai mare radiodifuzor public din lume, cu aproximativ 23.000 de angajati. Corporatia detine unul dintre cele mai accesate site-uri din Europa si un serviciu international in 28 de limbi, de care beneficiaza peste 150 de milioane de oameni.