Megacartel anticontributii la angajat

Federatia Nationala a Sindicatelor din chimie-petrochimie a solicitat Confederatiei Nationale “Fratia” sa faca toate demersurile pentru ca, in regim de urgenta, sa ceara anularea Ordonantei Guvernului prin care se transfera contributiile sociale de la angajator la angajat.

Din sindicat fac parte angajatii din Rometrol, Azomures, Petrotel Lukoil, Michelin, Chimcomplex BorzestiI, OMV Petrom, Policolor, Contitech, Amplo, Gedeon Richter, Oualicaps Romania si IPROCHIM. Ei considera ca O.U.G. respective diminueaza contributia angajatorului la 2,25% pentru conditii normale de lucru si creste contributia angajatului de la 16% (CAS si CASS), 16% impozit si 0,5 somaj (acum), la 35% CAS si CASS si 10% impozit pe venit de la 1 ianuarie 2018. “Daca Guvernul Boc a scazut salariile din sistemul bugetar cu 25%, acum Guvernul Tudose a scazut salariile nete din sistemul privat cu peste 17%, fiind nevoie ca angajatorul sa acorde o majorare a salariilor de baza cu 21% (procent calculat inclusiv in simularile prezentate in Comisii de Dialog Social din cadrul Prefecturilor din data de 07 .11.2017) ca salariatul sa nu piarda la salariul net in urma adoptarii O.U.G. Suntem pregatiti pentru actiuni specifice sindicale ca aceasta OUG adoptata de un Guvern social democrat, prin care scad salariile din sistemul privat, sa fie abrogata”, mai anunta sindicalistii.