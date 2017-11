Mediere cu bata

Invitat de sindicalisti sa-si indeplineasca rolul de mediator in conflictul provocat de noile masuri fiscale, Klaus Iohannis a iesit cu flinta in mana si a inceput sa traga in guvernanti.

Solicitat sa se implice, orice presedinte cu scaun la cap ar fi initat intai un dialog, fie si doar de ochii lumii. Chema guvernul, chema patronatele, chema sindicatele si de abia dupa aceea iesea, eventual, cu barda-n mana. Asta desi numai de gaz suplimentar aruncat pe foc nu are nevoie acum Romania. Klaus Iohannis insa nici vorba sa ia macar in calcul vreo mediere, ci de abia astepta sa intre in arena. O dovedeste discursul de ieri. unul impanat de figuri de stil si licente poetice gen ”mega topaiala fiscal-bugetara”, fapt care demonstreaza ca textul a fost pregatit din timp si indelung gandit. Nu se alta, dar zicerea normala a lui Iohannis este mai plata decat campia Baraganului si la fel de monotona.

Iohannis trage cu foc continuu

Inarmat cu un text adus jucaus din condei, Iohannis s-a napustit asupra Guvernului si a coalitiei PSD – ALDE. Gest care i-a inflamat din start pe pesedisti si a facut imposibila o eventuala mediere. ”Cui foloseste aceasta topaiala fiscala? Romanilor sigur nu”, ”Marea revolutie fiscala aduce salariatului inca 3 lei in plus, este caraghios!”, ”I-am rugat sa termine cu topaiala fiscal-bugetara, dar nu s-a intamplat chiar asa”, ”Avertizez la modul cel mai serios decidentii politici sa aiba grija si sa judece clar, la rece, sa nu bage Romania intr-o aventura fiscala cu final trist” – sunt mesajele expediate, ieri, de mediatorul Klaus Iohannis pe adresa PSD-ului. Fara doar si poate, intentia a fost doar aceea de a-i intarata pe romani impotriva guvernantilor pesedisti. Unii despre care Iohannis spune ca mint de sting si in loc sa mareasca salariile, asa cum au promis, au majorat preturile si povara fiscala. Asa o fi, dar nici presedintele nu a facut nimic, ci a stat ca o momaie la Cotroceni, a lasat PSD-ul in boii lui si acum critica ce a iesit. Nu tine.