Medicul Burnei, cercetat sub control judiciar

Medicul Burnei scapa de masura care il restrictiona cand era vorba sa paraseasca propria locuinta, insa nu se poate intoarce inca la spitalul la care lucreaza. Totul, pentru ca a fost plasat sub control judiciar, avand interdictie de a profesa la unitatea medicala de pe raza sectorului 4.

Dupa cateva zile in care a stat in regim de arest la domiciliu, o data ce instanta a dispus aceasta masura, ca raspuns la cererea reprezentantilor DNA, care propusesera arestarea sa preventiva, chirurgul ortoped de la Spitalul “Marie Curie” are mai multa libertate de miscare, doar ca nu si pe aceea de a-si practica meseria, la unitatea medicala de pediatie al carei sef de sectie, la Ortopedie, a fost pana la izbucnirea scandalului din dreptul numelui sau.

Decizia luata marti apartine Curtii de Apel Bucuresti, este una definitiva si implica, printre altele, obligatia ca profesorul Gheorghe Burnei sa se prezinte periodic la politie, in conformitate cu programul stabilit cu oamenii legii.

Ar mai fi de mentionat faptul ca medicul s-a prezentat, in cursul diminetii, la instanta, insotit de avocat.