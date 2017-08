Mecanicul trenului nu a fost inlocuit dupa tragedia feroviara de la Branesti

Desi prin fata ochilor sai s-au derulat imagini greu de imaginat, mecanicul trenului IR plecat din Capitala si implicat in accidentul tragic de la halta Branesti a continuat sa conduca garnitura cu calatori pana la Constanta.

Mai exact, desi se vehiculase ca ar fi fost inlocuit, varianta usor de inteles de catre cei mai multi, dat fiind contextul, mecanicul de tren a ales sa continue sa conduca garnitura pana la destinatie, iar responsabilii in materie i-au dat unda verde pentru acest lucru. “S-a hotarat de comun acord sa continue drumul mai departe pana la Constanta”, a precizat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Dragos Titea, in direct la TVR 1. Acesta a mentionat si ca la fata locului fusese trimisa o garntura cu mecanic, in cazul in care cel initial nu putea continua acea calatorie si ca barbatul aflat la conducerea trenului IR 1983 care a lovit cele patru persoane “unul dintre cei mai bunic mecanici pe care ii are CFR”.

Trenul si-a reluat drumul la ora 11 si 49 de minute, din cate au anuntat reprezentantii CFR Calatori, adica la peste doua ore dupa ce a fost facut apelul la 112, ce dateaza din jurul orei 9.30, prin care se anunta accidentul.

Va amintim ca o mama si cele trei copile ale sale, cu varste intre 2 si 10 ani, au pierit lovite de un tren de calatori ce plecase, joi dimineata, din gara Bucuresti. Era vorba despre un parcurs fara oprire pana la Constanta. Din nefericire, insa, lucrurile au luat o intorsatura neprevazuta pentru toti cei aflati in trenul respectiv, dupa ce tanara si cei trei minori au ajuns in fata garniturii. In cazul de fata se ia in calcul inclusiv varianta unei sinucideri, ipoteza negasindu-si, inca, o confirmare oficiala.

sursa foto: Facebook/CFRCalatori