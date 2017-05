MCV-ul, o maciuca politica folosita contra Romaniei

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, reclama folosirea MCV-ului pe post de ”instrument politic impotriva Romaniei”.

Mecanismul de Cooperare si Verificare instituit de Uniunea Europeana pentru monitorizarea progreselor facute, dupa aderare, de Romania si Bulgaria a avut avut rostul lui, dar acesta nu avea nicio legatura cu conditionarea intrarii tarii noastre in Schengen de ridicarea MCV – sustine ministrul Afacerilor Europene. ”MCV are treaba lui. A avut obiectivele sale. Este suparator, pentru ca daca te uiti in toti acesti ani a avut si partile lui bune, dar de mult prea multe ori s-a transformat intr-un <<moving target>> (tinta in miscare), intotdeauna s-au adaugat alte si alte recomandari. Tocmai de aceea noi (actualii guvernanti – n.r.) ne-am batut aici si premierul a trimis o scrisoare in acest sens presedintelui Juncker, in care a transmis ca mai avem 12 recomandari, dar ele sa fie concrete si insotite de un calendar. Aceste 12 recomandari ramase acum, cu titlul de obiective, sa fie intr-un limbaj clar, fara echivoc, fara interpretari politice. Este o realitate. De multe ori MCV-ul a fost folosit ca un instrument politic impotriva Romaniei”, a precizat, ieri, Ana Birchall. In context, aceasta a salutat specificarea de catre UE, in raportul din acest an, a faptului ca MCV-ul ”nu trebuie legat de alte politici precum Schengen sau politicile de coeziune”, dar nu fara a mentiona ca precizarea a venit cu mare intarziere. ”Sigur, e bine ca au spus-o si acum”, a conchis cu o evidenta nuanta de repros Birchall.