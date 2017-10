McGregor si-a botezat baiatul la castel

Ati observat cu siguranta ca marele campion irlandez la UFC e cam… manelist. Adica ii plac lucrurile sclipitoare, luxul neaparat afisat, si sa-si dea importanta cu orice ocazie. Va dati seama ce a fost la botezul copilului sau, Conor McGregor Jr…

Evenimentul crestinarii, ca si masa si dansul aferente s-au petrecut la Castelul Luttrellstown din Dublin. Ceremonia botezarii micutului Conor Junior (de numai cinci luni), nu a durat mult, si toata distractia s-a mutat pe domeniul ce inconjoara castelul. Aici se gaseste un soi de ferma care gazduieste si cateva animale exotice precum lamele, dar si un balci permanent care a fost deliciul serii. Ca sa se stie, probabil ca McGregor a ales castelul cu pricina pentru ca aici s-a casatorit si David Beckham cu Victoria, in 1999. Si sa nu uitam ca McGregor s-a nascut la Dublin, in 1988. Bineinteles, tot familionul irlandezului a fost prezent, si s-au auzit soapte cum ca acum urmeaza casatoria luptatorului cu iubita sa, Dee Devlin. Au curs rauri de whisky (ca doar are marca lui proprie si personala) si nu s-a prea adus aminte de meciul cu Mayheather din care Conor a iesit sifonat, dar plin de parale. Dar avem si o poveste despre irlandezul smardoi. Cica, la nasterea acestuia, moasa lui Conor a spus niste vorbe cu caracter profetic. Ea sutine ca boxerul a venit pe lume cu pumnii inclestati si ca asta i-a dat de inteles ca el va deveni un mare luptator.