Mazare, condamnat cu suspendare

Fostul primar al Constantei a fost condamnat, ieri, in prima instanta, la patru ani cu suspendare in dosarul in care a fost acuzat de retrocedarea frauduloasa a zeci de hectare de teren in Constanta.

Implicati in acelasi dosar mai sunt alte doua nume celebre, Nicusor Constantinescu si Cristian Borcea. Si acestia au scapat usor, fostul sef al CJ Constanta primind tot o sentinta cu suspendare (de trei ani) iar Borcea fiind achitat. In ceea ce-l priveste pe Radu Mazare, acesta a primit patru ani cu suspendare, decizie care insa nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Curtea Suprema. Reamintim ca procesul – in care DNA i-a acuzat pe Mazare & Comp., de restituirea si atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din Constanta, Mamaia, plaja si faleza – a durat noua ani si in cursul lui au existat nu mai putin de opt amanari. Alaturi de Mazare si de Constantinescu au fost judecate alte 34 de persoane: mai multi membri ai comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din Primaria Constanta, fosti consilieri municipali, functionari din Primaria Constanta, notari, mostenitori, cesionari, interpusi. De asemenea, prejudiciul calculat de DNA pentru un dosar asa de stufos a fost unul impresionant: 114 milioane euro. Singura care nu impresioneaza este sentinta data, ieri, de Curtea de Apel Bucuresti.