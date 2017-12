”Matusa Tamara” a prestat cu succes si la PNL

Modelul matusicii pensionare care si-a descoperit la varsta senectutii un adevarat geniu imobiliar si si-a putut astfel imbogati nepotii nu a functionat doar in cazul pesedistului Adrian Nastase, ci si in cel al penelistei Ramona Manescu.

Cuplul liberal Rares si Ramona Manescu a fost in atentia presei pe vremea cand USL traia (si inca bine) iar Crin Antonescu taia si spanzura in PNL. Intre timp, domnul a fost uitat iar doamna s-a pierdut prin Parlamentul European. Iata insa ca Rise Project o scoate pe Ramona la lumina prin readucerea in actualitate a unei afaceri de milioane de euro, perfectata in anii 2004 – 2006. Cand unchiul si matusa eurodeputatei, respectiv sotii Florica Tudor (un fost ospatar) si Paraschiva Tudor (o fosta receptionera), au reusit sa cumpere, din pensioarele lor, drepturile litigioase ale mai multor persoane care asteptau de ani de zile sa li se restituie terenurile revendicate in Sectorul 6. Spre deosebire de proprietarii de drept ghinionisti, sotii Tudor au fost repejor pusi in posesie de primarul Cristian Poteras, la sfarsitul anului 2004 si inceputul lui 2005. Ba mai mult, desi terenurile revendicate erau imprastiate prin tot sectorul, sotii Tudor plus alti trei cumparatori de drepturi litigioase au fost improprietariti de Poteras cu parcele invecinate, totalul reprezentand un teren compact de 13,2 hectare, situat langa stadionul Steaua. Acest teren a fost vandut, un an mai tarziu, pentru 11,9 milioane euro – suma de aproape 48 de ori mai mare fata de pretul platit pentru drepturile litigioase. Rezultatul: cumparatorii drepturilor au facut un profit de 11,65 milioane de euro, in conturile familiei Ramonei Manescu intrand peste 2,5 milioane. Suma care o face de rusine pe matusa pesedista, vestita Tamara!