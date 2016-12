Masinile Fiat-Chrysler pornesc fara sofer!

Mai precis, dupa ce au fost parcate, se deplaseaza singure, se plang proprietarii din SUA! Este vorba de un milion de camionete noi si SUV-uri produse de alianta Fiat Chrysler, investigata acum de guvern.

Modelele cu probleme sunt camioneta Ram 1500, fabricata intre 2013 si 2016 si SUV-ul Dodge Durango(Dodge este un brand cumparat de Chrysler).

Desi in lunile trecute compania a rechemat 1,1 milioane de masini in service pentru faptul ca pot sa se deplaseze singure, dupa ce soferii ies din ele, inlocuind unele componente electronice de control, cele doua modele reprezinta, in continuare, un pericol pentru proprietari si pietoni. Deocamdata autoritatile americane ii sfatuiesc pe soferi sa foloseasca frana de mana, dupa ce isi opresc masinile.

Ridicol sau nu, recent, Fiat Chrysler a lansat un program prin care ofera intre 500 si 1500 de dolari oricarei persoane care gaseste probleme si vulnerabilitati in software-ul automobilelor sale.