Masinile fara sofer, o piata de 7 trilioane de dolari

In urmatorii 30 ani, pe masura ce masinile care se conduc singure vor deveni accesibile, se va naste o noua industrie in care producatorii auto se vor lupta cu marile companii de tehnologie pentru monetizarea timpului liber al pasagerilor.

Conform unor studii recente, timpul mediu la nivel mondial pe care oamenii il petrec pe drum intre casa si job si la intoarcere este de 80 de minute. In cazul milioanelor de oameni care se deplaseaza cu automobilul, masina autonoma va elibera timpul pe care acestia il petreceau fiind atenti la condus. Acel timp care se va elibera va naste ceea ce Intel numeste Industria Pasagerilor. Conform companiei americane, pana in 2050 aceasta industrie va valora 7 trilioane de dolari. Producatorii auto si gigantii tehnologiei se vor bate pentru a castiga banii pe care pasagerii vor fi dispusi sa-i cheltuiasca cat timp calatoresc. Prima lupta se va da pentru conectivitate. Apoi, va fi o lupta pe zona de productivitate. Timpul pe care nu mai trebuie sa-l petrecem sofand, va putea fi umplut in mod productiv. Bineinteles, va exista si un front al entertainment-ului pentru ca minutele sau chiar orele petrecut ca pasager intr-o masina autonoma pot fi petrecute ascultand muzica, vizionand filme sau jucand jocuri electronice. Ideea de baza este ca vehiculul se va transforma intr-o platforma in care pasagerul va consuma produse si servicii.