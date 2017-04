Masinile de vis ale chinezilor

Cea mai mare piata auto a planetei si-a deschis salonul anual auto de la Shanghai (19-28 aprilie). Ca suprafata, este cea mai mare expozitie de profil din lume, un gigantism care i-a inspirat pe producatorii chinezi.

Anul trecut, China , care este si primul producator de automobile, a vandut 21 milioane de masini, o tara care are doar 115 automobile la 1000 de locuitori. Un scor la care viseaza toti constructorii mondiali. Spre comparatie, in Europa sunt 500 de masini la 1000 de locuitori, iar in SUA 820 la mia de locuitori. In China, Volkswagen este lider de piata de 32 de ani, cu peste trei milioane de masini vandute in 2016. Dar guvernul chinez vrea sa schimbe datele problemei. Obiectivul? Cei 60 de producatori auto chinezi sa-si sporeasca vanzarile si sa devina majoritari pe piata locala.

Astazi, detin doar 43% din vanzari, dar sunt asteptate cresteri. Daca masinile chinezesti (deseori copii ale modelelor occidentale) par moderne, ele sunt (mult) in urma constructorilor occidentali, in special in domenii precum confort, securitate mai ales, calitate si imagine de marca.

Dar ca look, par sa fi castigat pariul cu chinezul de rand.