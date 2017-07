Masina pe abonament

Este o premiera pe piata auto, constand intr-o oferta de finantare printr-un „abonament” similar companiilor de telefonie mobila, prin care clientii isi pot schimba automobilul in fiecare an, anunta Porsche Romania.

“Oferim in cadrul unui pro­gram-pilot de 100 de auto­mobile un serviciu prin care un client poate con­duce acel automobil timp de un an, iar dupa un an poate inlocui masina astfel incat sa aiba un automobil nou tot timpul, iar aici este trecerea de la a detine un automobil la a privi masina ca solutie de mobilitate. Serviciul este disponibil pentru clienti indi­viduali, dar oricine il poate contracta“, a spus David Gedlicka, directorul general al Porsche Finance Group in Romania. Sunt disponibile doua modele, 50 de automobile Volkswagen Golf si 50 de auto­mobile Volkswagen Tiguan. Se achita un avans dupa care se plateste lunar o rata tip de 12 luni, iar dupa un an clientul retur­neaza masina, achita un alt avans si reia ra­tele. Spre exemplu, pentru un Golf tre­buie sa se achite o rata lunara de 270 de euro plus TVA, iar pentru un Tiguan 440 de euro plus TVA, iar toate cheltuielile sunt incluse. „Condu o masina noua in fiecare an este proiectul si urmeaza sa fie lansat in perioada imediat urmatoare. Acest tip de proiect nu mai exista in oferta Porsche Holding din nicio alta tara, il lansam pentru prima data in Romania si suntem foarte curiosi cum va fi primit. Programul a fost gandit alaturi de colegii de la Porsche Romania si incepem cu automobile din gama Volkswagen“, explica David Gedlicka. Serviciul este similar cu cel oferit mai nou de companiile telecom, care permit schimbarea anuala a telefoanelor in cadrul unui abonament special.