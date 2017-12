Masina pe abonament

Este un nou trend care se infiltreaza pe piata, inclusiv in Romania. Leasingul sau plata cash sunt solutii pentru cumpararea unei masini, dar prin contractul de abonament soferii isi pot lua masina si o pot schimba la un an.

Este „exact cum ai achizitiona un telefon” , a comentat publicatia online Slate, dupa ce la salonul auto de la Los Angeles, Volvo a anuntat ca noul sau SUV compact XC 40 este disponibil la abonament cu 600 de dolari pe luna pentru un contract pe doi ani. Cand clientul nu are bani sa cumpere o masina cu banii jos foloseste leasingul financiar, plateste o rata lunara dupa care la finalul contractului devine proprietarul automobilului. Spre deosebire de leasing, prin abonament poti “detine” o masina cate luni vrei, fara a te preocupa de RCA, Casco, revizii sau reparatii necesare. Si la noi in tara se poate achizitiona in acest mod o masina, este vorba de programul-pilot Porsche Romania, prin care un client poate conduce respectivul automobil timp de un an, iar dupa aceasta perioada il poate inlocui, astfel incat sa aiba un automobil nou tot timpul. Sunt disponibile 100 de masini Volkswagen(Golf si Tiguan), se achita un avans dupa care se plateste lunar o rata tip de 12 luni, iar dupa un an clientul retur­neaza masina, achita un alt avans si reia ra­tele. Exemplu: pentru un Golf tre­buie sa se achite o rata lunara de 270 de euro plus TVA, iar pentru un Tiguan 440 de euro plus TVA, iar toate cheltuielile sunt incluse. Publicul tinta pentru aceste abonamente este format din tinerii locuitori ai oraselor aglomerate si care nu vor sa detina o masina.