Masina lovita de tren, in Harghita

Un autoturism a ajuns in fata unui tren Regio, miercuri dimineata, fiind lovit de o garnitura care circula pe sectia Sancraieni – Miercurea Ciuc.

Accidentul a avut loc in jurul orei 8, la o trecere de nivel cu calea ferata din Jigodin, o localitate din judetul Harghita, semnalizata nu cu bariera, ci cu Crucea Sfantului Andrei.

CFR Calatori anunta ca “trenul R 4505 Brasov – Siculenia lovit un autoturism al carui sofer s-a angajat in trecerea caii ferate fara sa se asigure” si ca in urma impactului “nu au fost in pericol” nici pasagerii din tren si nici personalul.

Accidentul a cauzat, insa, avarii la nivelul locomotivei, drept urmare a fost nevoie sa se asteapte o alta, pentru ca trenul sa isi poata relua parcursul.