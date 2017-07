Masina lovita de tren: doi oameni au murit

Soferul si un pasager aflati la bordul unui autoturism ajuns in fata unui tren care circula pe ruta Bucuresti-Budapesta au pierit in conditii cumplite.

Accidentul in urma caruia pentru salvarea celor doua persoane nu s-a mai putut face nimic a avut loc in urma cu aproximativ o ora, la o trecere la nivel cu o cale ferata aflata in localitatea mehedinteana Garnita, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic.

Primele indicii au conturat si o posibila ipoteza asupra conditiilor in care a avut loc nenoricirea. “Cauza producerii este neacordarea de prioritate din partea turismului”, din cate mentioneaza aceeasi sursa.

Accidentul a dus la blocarea temporara a traficului rutier pe Magistrala 900, pe durata cercetarilor care s-au facut la fata locului.