Masina gasita in Lacul Morii

Salvatorii au fost chemati de urgenta, marti dimineata, in zona Lacului Morii, din Capitala, dupa ce in apa a fost observat plutind un autoturism.

Au fost apelate degraba autoritatile, pentru ca s-a luat in calcul, in mod firesc, eventualitatea producerii unui accident. Astfel ca scafandrii au intervenit rapid in zona. Dupa primele verificari rezulta ca nu au fost gasite persoane in autoturism sau in apropierea acestuia.

Autovehiculul a fost scos la mal. Inca nu se cunosc circumstantele in care a ajuns masina in Lacul Morii, dar foarte probabil acest aspect va fi lamurit de catre oamenii legii. Dar se ia in cal;cul varianta ca masina nu ar fi cazut de curand in apa. “Este de ceva vreme (in apa-n.r), pentru ca mediul in care a stat si-a pus amprenta asupra ei. Este plina de mal, are acea culoare verde specifica mediului acvatic”, din cate a precizat, de la fata locului, capitanul Adrian Dinu, comandatul Detasamentului Special de Salvatori.