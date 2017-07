Masina cu peste 4,8 milioane de km la bord!

Este vorba de un model Volvo 1800 S, fabricat in 1966.

Automobilul a acumulat un numar incredibil de kilometri parcursi, peste 4,8 milioane(sau 3 milioane de mile). Proprietarul masinii, americanul Irv Gorden, are un loc in Cartea Recordurilor, dar isi conduce zilnic Volvo-ul. Intr-un an, Gorden acopera pana la 160.000 de km, mai cu seama ca isi duce masina la numeroase show-uri in Statele Unite si in Europa. Volvo 1800 ocupa un loc a aparte in istoria producatorului suedez: cand a fost lansat acum 57 de ani la Salonul Auto de la Bruxelles, a fost primul model de tip Grand Tourer(GT) al firmei, proiectat special pentru piata americana, unde modele sport se bucurau de o mare popularitate. Un pariu castigat, Volvo 1800 ajungand pana la urma si masina condusa de actorul Roger Moore, in faimosul serial TV “Sfantul” de la mijlocul anilor 60. Desi Irv Gorden a trecut de 75 de ani, nu vrea sa se opreasca aici si vizeaza recordul de 5 milioane de mile!