Masina cazuta de pe o pasarela – doi tineri au murit

O masina facuta zob si doua vieti curmate in doar cateva clipe. Totul, pe fondul unui teribil accident.

S-a intamplat in Mehedinti, dupa ce masina in care se aflau doi tineri- o femeie si un barbat – s-a prabusit in gol de pe o pasarela construita peste o cale ferata si s-a transformat intr-un morman de fiare. A fost nevoie ca victimele sa fie descarcerate. In zadar s-au straduit medicii sa ii salveze pe cei doi oameni, n-a fost chip – murisera.

Accidentul a avut loc pe DN 6, in zona comunei Simian. La fata locului au ajuns, pe langa specialistii de la descarcerare si medicii de la ambulanta si politistii. Acestia din urma vor stabili cum anume s-a produs drama rutiera.