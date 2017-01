Masacru pe Bosfor de Anul Nou: 39 de persoane impuscate de un terorist imbracat in Mos Craciun

Anul 2017 a debutat cu un nou masacru in Turcia. Nu mai putin de 39 de persoane au fost ucise intr-un popular club de noapte din Istanbul, dupa ce un terorist imbracat in costum de Mos Craciun a lansat o ploaie de gloanțe asupra multumii prezente in clubul Reina, unul dintre cele mai atractive localuri de pe Bosfor, preferat de vedete de top international, precum Uma Thurman sau Salma Hayek.

Cincisprezece dintre victime sunt cetateni straini, turisti din Israel, Arabia Saudita, Maroc, Liban si Libia.

Politia turca se afla in continuare in cautarea unui om inarmat, care a deschis focul in clubul de noapte Reina din districtul Ortaköy.

Potrivit presei turce, alte 70 de persoane au fost ranite in timpul atacului.

Presedintele Recep Erdogan a catalogat atacul drept unul ”brutal si fara mila, o tentativa de a destabiliza Turcia, inclusiv economic”.