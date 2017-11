Masacru intr-o biserica din Texas: 26 de vieti curmate de un tanar

Inarmat cu o pusca, un barbat a impuscat mortal 26 de persoane aflate intr-o biserica baptista din oraselul texan Sutherland Springs. De asemenea, sunt si alti 20 de raniti.

Atacul a avut loc char in timpul slujbei de duminica dimineata, ora locala, iar printre victimele sunt si copii, dar si batrani. Potrivit site-ului CNN, au cazut prada furiei suspectului oameni cu varste intre 5 si 72 de ani, printre ei si fiica pastorului bisericii, o adolescenta in varsta de 14 ani.

Pe masura ce politia a intrat pe fir si s-au facut verificari, opinia publica a fost informata de autoritatile locale ca suspectul este un barbat tanar, care la momentul declansarii atacului era imbracat in totalitate in negru si purta vesta antiglont. Si care, dupa ce a fugit de la locul dezastrului pe care l-a provocat, a fost gasit mort in masina sa.

Aflat in Japonia, presedintele american a reactionat in mai multe randuri dupa acest atac armat. Daca in prima faza a transmis un mesaj via Twitter, ulterior a facut referire la episodul sangeros intr-o declaratie de presa.

sursa foto: captura youtube