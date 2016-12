Masa de Craciun e plina de E-uri!

Asociatia Pro Consumatori (APC Romania) a facut un studiu in urma caruia trage un semnal de alarma vizavi de produsele pe care ne inghesuim sa le punem pe masa de Sarbatori. Si, atentie, multe alimente etichtetate cu “traditional” sunt de fapt fabricate industrial.

”Multe produse alimentare pe baza de carne vandute in aceasta perioada nu sunt etichetate corespunzator. Astfel, consumatorii sunt informati gresit despre preparatele din carne pe care le cumpara. Consumatorii se asteapta ca eticheta sa reflecte cu exactitate continutul si calitatea produsului, lucru care nu se intampla in cele mai multe situatii. Folosirea aditivilor alimentari a devenit o practica obisnuita din partea producatorilor de produse alimentare”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, presedinte APC Romania. Iata lista “ucigasilor” din farfurie:

Carnea tocata contine 3 aditivi alimentari: acid ascorbic, ascorbat de sodiu si carmin de cochilii. Deseori nu se mentioneaza procentul de carne de porc, avand in vedere ca in compozitia acestui produs se mai gasesc: orez, ceapa deshidratata, pasta de tomate si zaharuri. Produsul contine sare iodata si are termen de valabilitate 3 zile.

Caltabosul fabricat industrial contine 5 aditivi alimentari: difosfat de sodiu, glutamat monosodic, acid ascorbic, eritrobat de sodiu si nitrit de sodiu. In compozitia acestui tip de produs se mai gaseste sare (2,3 grame/100 grame produs), amidon, proteina vegetala din soia si zaharuri (1,5 grame/100 grame produs).

Toba, produs fabricat industrial, contine 3 aditivi alimentari: ascorbat de sodiu, citrat de sodiu si glutamat monosodic. In compozitia acestui tip de produs se mai gasesc: sorici, gelatina, zaharuri si condiment.

Lebarul industrial contine 6 aditivi alimentari: mono si digliceridele acizilor grasi, acid ascorbic, caragenan, carmin, glutamat de sodiu si nitrit de sodiu. In compozitia acestui tip de produs se mai gasesc: apa, slanina, sorici, cazeina, zaharuri, soia si condimente (fara a mentiona tipul acestora).

Carnatii proaspeti industriali contin 6 aditivi alimentari: E 252, E 262, E 300, E 551, E 120 si E 160c. Produsul mai contine: apa, sirop de glucoza din grau si condimente (nu sunt mentionate tipul acestora).

Slaninuta afumata poate contine 6 aditivi alimentari: E 450 (difosfati – emulgatori), E 451 (trifosfat pentasodic – emulsificator), E 316 (erithorbat de sodiu – antioxidant), E 407 (caragenan – agent de ingrosare), nitrit de sodiu si monoglutamat de sodiu. Mai contine: apa, sare, zaharuri, condimente si fum din lemn de cires.

Jambonul industrial, contine 8 aditivi alimentari: lactat de sodiu, difosfati, trifosfati, polifosfati, guma de xantan, eritorbat de sodiu, nitrit de sodiu si acid lactic. In compozitia acestui tip de produs se mai gaseste: apa, sare, amidon, proteina vegetala din soia si aroma.