Marsul split TVA continua

Comisia de specialitate a Senatului a adoptat un raport de admitere a legii de aprobare a ordonantei privind split TVA. Aceasta cuprinde si noile amendamente trimise de Guvern. Dar nici acum nu ne-am lamurit daca acest nou tip de TVA este bun sau rau. Opozitia zice ca treaba e naspa.

Printre modificari se numara obligativitatea platii defalcate a TVA pentru companiile aflate in insolventa sau care inregistreaza intarzieri la plata taxei. Acestea vor fi introduse obligatoriu in sistemul split si vor putea renunta la split deabia dupa sase luni din momentul in care care si-a achitat integral obligatiile. Pe de alta parte, cica firmele care vor opta voluntar pentru split vor primi o scutire de 5% din impozitul pe profit si pot iesi din mecanism la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de 12 luni calendaristice. Ca sa para si mai usor de suportat, termenul in care TVA trebuie virata este extins de la “maximum 7 zile lucratoare” la 30 de zile lucratoare. Una peste alta, din cate am priceput din mediul de afaceri, singurul amendament mai util este acela care spune: “contul TVA nu mai poate fi executat silit pentru plata altor obligatii bugetare restante”. Nici aceasta cosmetizare nu a avut puterea sa imblanzeasca Opozitia. Astfel, senatorii UDMR si USR au aratat ca nu voteaza legea pentru ca este dezastruoasa pentru firmele care se comporta corect si nu isi atinge in niciun fel scopul anuntat de Guvern.