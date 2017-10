Marketing affair. Este Bouchard cea mai tare fata din tenis?

Va aduceti aminte de Kournikova, superba jucatoare din Rusia care promitea sa devina o mare stea a tenisului feminin? Ei bine, Anna nu a reusit sa castige decat inima lui Enrique Iglesias, plus doua amarate de turnee ITF. In cariera sa, incheiata in primavara lui 2007, rusoaica a obtinut din tenis putin peste 3 milioane de dolari. Marile castiguri au venit, insa, din alte parti. Cam la fel par sa stea lucrurile si cu frumoasa Eugenie Bouchard, cea care o invingea pe Simona Halep in semifinalele Wimbledon 2014 si promitea ca va muta muntii din loc. De atunci, a trecut ceva vreme, iar canadianca de 23 de ani a ramas cu singurul turneu WTA adjudecat in cariera, cel de la Nurnberg 2014. Popularitea, in schimb, n-a fost prea mult afectata. Bouchard e jucatoarea de tip marketing, un concept aparut odata cu Anna Kournikova si continuat, cu niste suplimente sportive, de Hantuchova sau Ivanovici. Si de Sarapova, doar ca “Masha” a punctat substantial nu doar in marketing, ci si in sport. Astazi, Bouchard nu castiga nimic, dar e mereu o aparitie wow si e tratata in continuare drept “Gennie”. Numarul 80 WTA are semnate acorduri cu Coca-Cola si Aviva si isi foloseste senzualitatea pentru a atrage fani si, evident, sponsorizari. O fotografie proaspat postata pe contul de Instagram, cu Eugenie Bouchard in bikini, a strans milioane de vizualizari intr-un timp record. “Gennie” a dat din nou lovitura. Era si timpul, pentru ca n-a mai castigat un meci in circuitul profesionist din luna august, de la New Haven.