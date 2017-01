Marine Le Pen vrea ca Renault sa paraseasca Romania

Candidata extremei drepte la palatul Elysee a declarat ca va incerca sa repatrieze productia de automobile franceze dar si de alte bunuri industriale, inspirata de masurile similare pe care le-a anuntat Donald Trump in SUA.

Efectul Trump se raspandeste si peste ocean. Dupa ce a amenintat cu taxe vamale mari importurile de masini GM si Ford produse in afara Statelor Unite, dupa ce Ford a renuntat la un plan de construire a unei uzine in Mexic si Fiat-Chrysler a confirmat infiintarea a 2000 de locuri de munca in uzinele sale americane, Marine Le Pen a avut, ieri, aceeasi revelatie. Intrebata daca ar dori sa aplice aceeasi politica in privinta constructorilor francezi Renaul si PSA (Peugeot-Citroen), liderul Frontului National a afirmat: ”Rl (Trump) pune in practica masuri pe care eu le cer de mai multi ani, apreciind ca este vorba de o politica de ”patriotism economic si protectionism inteligent”. ”Nu am nimic impotriva sa le explic companiilor franceze ca nu vor scapa de taxele pe care trebuie sa le plateasca in Franta, ca nu pot merge in afara tarii fara a suferi consecintele. Trebuie facuta o alegere, o alegere a patriotismului”, a spus Le Pen. Renault (unde statul detine 20%) si Peugeot poseda uzine in Europa Centrala si de de Est (uzina din Romania fiind cea mai importanta filiala din aceasta zona) , America de Sud, Turcia etc, de unde obtin profituri uriase.