„Marijuana-TV”

Compania americana 420 Entertainment Group va lansa, anul acesta, canalul 420 TV, unde vor fi difuzate, online, stiri si documentare despre istoricul marijuanei, plus o aplicatie pentru telefoanele mobile, ambele putand fi accesate gratuit.

Inspirat, numele 420 provine de la ora 4:20 pm, la care, potrivit statisticilor, fumeaza cei mai multi dintre consumatorii de marijuana. Expresia four-twenty o folosesc majoritatea amatorilor de cannabis din Statele Unite pentru a face rost de o tigara (joint). Own Zones Media Network si Genesis Media sunt partenerii noului canal online, iar investitiile provin de la principalele companii care cultiva si produc marijuana in scopuri medicale impreuna cu firma unui fost impresar de la Hollywood. Persoanele interesate care au adoptat stilul de viata cannabis sunt publicul-tinta al Canalului 420 TV (…) Nu va ganditi ca va fi un fel de canal al drogatilor. Va atrage pe toata lumea. Discutam cu diferite retele de televiziune si platforme digitale din lume pentru a incheia colaboratori, spune Dan Goman, CEO al Own Zones, precizand ca el nu este un consumator de marijuana. In SUA, marijuana se poate fuma legal in statele Maine, California, Colorado, Massachusetts, Nevada, Oregon, Alaska si Whashington.

loading...