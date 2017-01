Marii castigatori ai Globurilor de Aur din acest an

A fost o duminica seara care a avut de toate – emotii, tinute stralucitoare, dar si discursuri la momentul revendicarii premiilor acordate de reprezentantii Asociatiei presei straine din cetatea Filmului, la editia cu numarul 74 a Globurilor de Aur din acest an, desfasurata in Los Angeles.

Marele castigator al serii a fost, de departe, musicalul “La la Land”, care a pornit la drum, la actuala editie a Globurilor de Aur, cu 7 nominalizari si a reusit performanta de a obtine tot atatea premii. Drept urmare, e de inteles fericirea din randul celor care fac parte din distributia productiei, dar si a tanarului regizor.

Astfel, “La La Land” a triumfat la categoria cel mai bun musical sau comedie, Emma Stone a obtinut titlul de cea mai buna actrita intr-un film musical/comedie, in timp ce colegul sau, Ryan Gosling, a fost preferat la categoria cel mai bun actor intr-o astfel de productie. Totodata, Damien Chazelle a primit titlurile de cel mai bun regizor, si respectiv, cel mai bun scenariu, in timp ce tot in tabara “La La Land” s-a dus si premiul pentru cea mai buna coloana sonora originala, primit de Justin Hurwitz, care a castigat si la capitolul “cel mai bun cantec original”.

Ar mai fi de mentionat faptul ca la categoria cel mai bun film- drama a fost preferat “Moonlight”, in timp ce ce “Zootopia” a fost desemnata cel mai bun film de animatie. Productia frantuzeasca “Elle” a fost aleasa cel mai bun film intr-o limba straina, in timp ce interpretul celebrului Doctor House, din serialul cu acelasi nume, a fost castigator – la Globurile de Aur 2017 -la sectiunea cel mai bun actor in rol secundar intr-un serial, miniserial sau film TV.

sursa foto: facebook.com/GoldenGlobes