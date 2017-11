Marea concediere incepe la Transporturi

“National” v-a anuntat deja ca Executivul are in gand concedierea unui val serios de angajati de la stat. Iata ca primul pas il face Ministerul Transporturilor.

Ministerul Transporturilor va fi supus unei restructurari, iar din 438 de posturi vor ramane in organigrama 300, pentru ca “se taie frunza la caini” in foarte multe birouri ale institutiei, a declarat ministrul Felix Stroe. “In ceea ce priveste restructurarea, da, se va face. Se va face ferm, pentru ca trebuie facuta. Nu de dragul de a o face. Se va face, inclusiv la structura central, la Ministerul Transporturilor. Am analizat cu secretarul general situatia si din 438 de posturi vom ramane cu 300 foarte rapid, pentru ca se taie frunza la caini in multe birouri ale Ministrului Transporturilor si aceasta reducere la 300 de persoane ne va permite si o retribuire mai decenta a celor care sunt la munca”, a precizat, ieri, ministrul. “Din 438 de posturi ramanem cu 300. Structura centrala a ministerului are 438 de posturi. Nu sunt toate incadrate, sunt 400. Dar ramanem, ca si organigrama, cu 300”, a subliniat Stroe. Ministrul a mai facut precizari si in legatura cu salariile de la Transporturi. “In mod eronat au aparut niste informatii cu salariile de la Ministerul Transporturilor, ca ar fi extraordinare. Vreau sa va spun si dumneavoastra – poate ne ajutati – cel mai mare salariu la MT este 5.300 de lei net. Este al secretarului general, iar un consilier al ministrului, de exemplu, pentru o norma intreaga primeste 2.300 de lei”, a tinut sa sublinieze Felix Stroe.