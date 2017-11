Marea Britanie taganeaza Brexitul

Reprezentantii patronatelor european si britanic i-au cerut premierului Theresa May sa accelereze cu Bruxelles-ul negocierile divortului Regatului Unit, care la ora actuala fac incerte acordurile de tranzitie si comerciale post Brexit.

”Mesajul este ca firmele din Europa sunt foarte unite”, a subliniat presedintele BusinessEurope, Emma Marcegaglia. ”Suntem foarte ingrijorati pentru ca nu vedem nici un progres in aceste negocieri”, a adaugat aceasta, in conditiile in care UE a dat Londrei termen de doua saptamani pentru a-si clarifica angajamentele in termen de divort, daca vor sa obtina pana la sfarsitul anului verde de la Bruxelles pentru lansarea negocierilor comerciale pentru perioada post-Brexit. Altfel, ele vor fi reportate pentru februarie sau martie 2018, ceea ce este un scenariu prost pentru patronatul european care se teme de o perturbare a fluxului obisnuit de afaceri. ”Spre exemplu, probleme de trafic, de acces la piata britanica ale celor 8000 de camioane care traverseaza zilnic tunelul manecii”, a declarat reprezentantul organizatiei patronale franceze Medef. Sefa patronatului britanic, Carolyn Fairbairn, care cere de luni de zile accelerarea acestor negocieri, a declarat: ”Cu 600 de miliarde de euro reprezentand schimburi comerciale intre Marea Britanie si UE, reprezentanti ai angajatilor din toata Europa au profitat de intalnirea cu Theresa May si au insistat pe importanta unor avansuri tangibile inainte de Craciun”.

Haos la Londra

Theresa May a subliniat de partea sa ca va face ”tot posibililul ca firmele britanice si europene sa continue sa prospere impreuna”. Dar guvernul lui May este divizat intre sustinatorii unei rupturi nete cu UE si partizanii unei atitudini mai soft. Din primii, ministrii de Externe si Mediu, Boris Johnson si Michael Gove, au cerut deja pregatirea scenariului unui Brexit fara acord cu UE. In acest ritm, spun cei doi ”ne vom afla intr-o pozitie cu adevarat dificila in 2021”, la finalul unei eventuale perioade de tranzitie de doi ani dupa Brexitul prevazut pe 29 martie 2019. Luni, lira sterlina s-a depreciat cu 1% pe piata de schimb in fata euro si a dolarului. Dincolo de Brexit, guvernul May este slabit si de recentele demisii ale doi ministri, prima pe fondul unui scandal de hartuire sexuala si a doua in urma unor intalniri ”neautorizate” cu reprezentanti israelieni. Presa britanica arata 40 de deputati conservatori sunt gata sa semneze un text care sa sfideze autoritatea lui May. Daca si alti opt deputati conservatori li se vor alatura, May ar putea fi indepartata din fruntea partidului.