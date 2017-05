Marea Britanie nu plateste nici o factura Brexit

100 de miliarde de euro reprezinta suma revizuita pe care Regatul Unit trebuie sa o lase UE, dupa Brexit. O cifra respinsa de David Davis, ministrul britanic insarcinat cu divortul.

Negociatorii europeni, in frunte cu negociatorul sef Michel Barnier, au indicat noua factura de care trebuie sa se achite Marea Britanie, in contrapartida cu iesirea din UE, o factura de care Londra nici nu vrea sa auda. Comisia europeana o estima pana in prezent la 60 de miliarde de euro. Luna trecuta think-tankul bruxellez Bruegel avansa o cifra de 109 miliarde de euro. ”Nu vom plati deloc 100 de miliarde. Ceea ce trebuie sa facem este sa discutam in detaliu despre drepturi si obligatii”, a prevenit ministrul britanic al Brexit, David Davis. Potrivit Financial Times, negocietorii europeni au integrat in estimarile lor, la cererea mai multor state membre, costurile suplimentare legate de sectorul agricol si de functionarea administrativa a Uniunii in 2019 si 2020. MIchel Barnier a declarat in mai multe randuri ca sumele datorate in final de catre Londra nu vor putea fi calculate cu precizie inaintea iesirii definitive a Regatului din UE. Dar liderii comunitari doresc un acord privind metodele de calcul inaintea deschiderii negocierilor cu guvernul Theresei May. Se spera ca un astfel de acord ar putea fi semnat pana in luna decembrie.