Maraton asiatic pentru Trump

Presedintele SUA a ajuns, ieri, in Japonia, prima etapa a unui turneu important in Asia dominata de tensiunile cu Coreea de Nord si de temerile unui conflict regional devastator.

Donald Trump a aterizat la baza militara americana din Yokota unde a fost primit de ministrul japonez de Externe Taro Kono. Acest prim turneu de peste zece zile al lui Trump, cel mai lung al unui presedinte american de mai bine de un sfert de secol, intervine dupa luni de zile de escaladari verbale intre Washington si Phenian-al carui program nuclear avanseaza cu pasi mari. Dupa Tokyo si Seul, Trump va vizita China si va participa la summit-ul APEC in Viernam si summit-ul ASEAN la Manila. Ieri, Trump a declarat ca prevede sa-l intalneasca pe Vladimir Putin in Vietnam, pentru a discuta despre reglementarea crizei coreene. ”Ma voi intalni cu Putin. Avem nevoie de ajutorul lui Putin in problema nord-coreeana”, a spus Trump jurnalistilor, la bordul avionului prezidential Air Force One. Coreea de Nord si Japonia, aliatii SUA cei mai expusi la riscul pe care-l prezinta Phenianul, ii vor cere fara indoiala lui Trump sa reafirme angajamentele SUA privind securitatea lor. Coreea de Nord l-a prevenit ieri pe Trump, dupa ce l-a declarat ”instabil spiritual”, sa ”se abtina de la orice remarca iresponsabila” in cadrul acestui turneu asiatic. La Tokyo, presedintele american a prevenit la randul lui, fara a preciza o tara anume, ca ”nici un dictator” nu trebuie ”sa subestimeze determinarea Americii”. Vizita in Japonia este cea mai usoara etapa pentru Trump in acest maraton diplomatic. De altfel, Trump nu a pierdut ocazia unei partide de golf cu premierul nipon Shinzo Abe, cu care a dezvoltat o relatie personala. Dar, inainte sa plece in Japonia, Trump a lansat catre China, partener traditional al Phenianului, mesajul ca Japonia ar putea ”lua lucrurile in maini” daca amenintarea nord-coreeana nu este tratata ”corespunzator” de catre Beijing. ”Japonia este o natiune razboinica si eu spun Chinei: va veti lovi de o mare problema in curand cu Japonia daca veti lasa asa lucrurile cu Coreea de Nord”, a declarat presedintele american.