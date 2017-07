Manualele P.L.M.

PLM nu este un termen vulgar, asa cum poate ai fi tentat sa-ti fuga mintea. PLM este ceva necesar. PLM ii spui ministrului cu manuale, caci de invatamant nu poate fi vorba. Cand un analfabet notoriu ajunge ministru la Educatie ce poti sa spui? PLM! Este acelasi cetatean care, peste noapte, desfiinta si inventa comitete si comisii, schimba reguli si functii doar-doar o iesi ca Victor Ponta nu a plagiat la doctorat. PLM!

Niciun alt partid nu are PLM in componenta. Mai are cate un viol cu cimilituri la limba romana, cate un detectiv care cauta hartia igienica prin closetele Parlamentului, dar PLM, nu. S-or numi ei Hildegard Brandl sau Iulian Bulai, dar nu PLM. Si asta pentru ca Pop Liviu Marian, mai pe scurt PLM, este unic.

Eu mi-s fiu de morosan

Asadar, P. op L. iviu M. arian – cred ca am scris corect – este ministrul Educatiei. O fi mai bine P(op) L(iviu) M(arian)? In fine, la romana vorbita de el merge orice combinatie. A avut ea, Romania, presedinte la care vapoarele ba se „scufundaseu”, ba se „incendiaseu”, de ce nu ar avea si un ministru pentru care dezacordul intre subiect si predicat sa fie o chestiune fireasca, precum ragaitul la masa si scuipatul pe covor? „Este o palma pe care cativa inconstienti din acest sistem o da invatamantului universitar din Romania…”, facea el flotari pe limba romana la o emisiune televizata. Nu l-au deranjat corectarea si punerea la punct facuta de moderatore. El e morosan neaos, nu da doi bani pe ce zice o muiere, are limba romana infipta in cizma precum brisca si gramatica putrezind in obiele. Si, ca sa fie limpede, a fost si profesor de matematica la Colegiul „Anghel Salignyy”. Cu doi „y”, nu cu unul, ca ala unde terminau loazele.

Manualul de curling

PLM vrea, acum, manuale noi pentru invatamant. Nu zic de ala de sport, mai exista si in alte tari. Dar e nevoie de manual de yachting, de softball, de badminton, hochei, biatlon si sarituri in apa. Trebuie, dom’le, ca ala de sarituri peste limba romana e perimat. Trebuie si de schi alpin, pentru ca elevul are nevoie de modelul slalomului printre subiect si predicat, sa nu izbeasca de ele. Trebuie si ala de windsurf, ce, copiii din Viseu de Sus n-au voie sa se dea cu placa, sa intinda vela si sa aterizeze in Parlament? Nu esita mare la Viseu? Si PLM cum a aterizat? Cu parapanta? Fa manual de parapantism, domnu’! Ce tot atata Morometii, Decebal, perfectul si prezentul conjunctiv sau nominativul articulat al prostului? E de ajuns un singur manual, ala de curling. Bun si in politica, bun si pentru alunecatul in viata. PLM!