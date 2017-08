Manechin rapit, ca sa fie vandut la licitatie!

O tanara de 20 de ani din Marea Britanie a fost drogata si rapita la Milano, cu scopul de a fi vanduta intr-o licitatie pe internet.

Tanara a ajuns in Milano pentru a lua parte de o sedinta foto, organizata de agentul ei, insa a fost atacata de doi barbati, incatusata si fortata sa ia ketamina, dupa care a fost inghesuita intr-un…geamantan! Timp de sase zile, fata a stat inchisa intr-o casa din Borgial, la nord-vest de Torino. Cel care a rapit-o este un barbat in varsta de 30 de ani din Polonia, dar care locuieste in Marea Britanie. El a fost arestat sub acuzatia de rapire de persoane. S-a descoperit ca individul a organizat mai multe licitatii pe internet ca sa vanda tinere rapite, in acest caz folosind un cod criptat pentru a negocia cu agentul fotomodelului, anuntandu-l ca opereaza in numele grupului „Grupului Moartea Neagra” si a cerut 300.000 de dolari ca sa opreasca licitatia. Dupa sase zile femeia a fost eliberata pentru ca, spun anchetatorii, infractorul si-ar fi dat seama ca victima sa este mama unui copil de doi ani. Dupa ce a condus-o la Consulatul Marii Britanii din Milano, polonezul a fost arestat. Politisti din Italia, Marea Britanie si Polonia vor colabora pentru finalizarea anchetei.