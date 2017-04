Managerul de la “Sf Pantelimon” a ramas fara functie

Pe langa sanctionarea asistentei care s-a stabilit ca a gresit transfuzia in urma careia un om si-a pierdut viata, s-a luat si o decizie care il vizeaza, de aceasta data, pe managerul Spitalului Pantelimon, Gheorghe Popescu.

La cateva zile de cand un pacient de la spitalul aflat pe raza sectorului 2 al Capitalei a pierit dupa ce a primit, la transfuzie, sange dintr-o alta grupa decat cea de care avea nevoie, managerul a ramas fara functie, dupa ce ministrul Sanatatii a decis demiterea sa.

Cazul care a ajuns la urechile opiniei publice in preajma Pastelui este cel al unui barbat in varsta de 66 de ani, internat la unitatea medicala in cauza cu mai multe probleme de sanatate.

