Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, arestat preventiv

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, Popa Gabriel, directorul de achizitii din RATB, Florin Badiu, si Constantin-Cosmin Coman au fost arestati preventiv pentru 30 de zile de magistratii Tribunalului Ilfov in dosarul in care sunt acuzati de evaziune fiscala.

Cei trei sunt cercetati in dosarul penal nr. 459/P/2017 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti in care “se efectueaza urmarirea penala cu privire la infractiunile de evaziune fiscala in forma continuata, constituirea unui grup infractional organizat, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice si favorizarea faptuitorului, fapte prin care bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 3.785.988, 90 lei reprezentand TVA si impozit pe profit”. Potrivit IGPR, vineri, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, au efectuat 25 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta, la persoane fizice, la firme si la institutii, in urma carora s-au ridicat documente contabile, unitati de calcul si aproximativ 200.000 de euro.