Manager din Arhiepiscopia Tomisului si o calugarita, retinuti/REACTIE OFICIALA

Biserica Ortodoxa Romana e pusa in fata unei noi situatii neplacute, dupa ce s-a aflat despre retinerea unui preot misionar si a unei calugarite.

Cei doi sunt suspecti, alaturi de o alta persoana. In acelasi dosar au fost facute si perchezitii, banuielile vizand posibile fapte de evaziune fiscala.

In speta de fata a aparut si o reactie din directia Arhiepiscopiei Tomisului, sub forma unui comunicat, care suna astfel:

”Urmare a luarii masurii preventive de retinere a trei persoane (Popa Gabriel, Duna Anisoara si Badiu Florin) de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Arhiepiscopia Tomisului face urmatoarele precizari: 1. Preotul misionar Popa Gabriel este angajat al Arhiepiscopiei Tomisului, cu atributii de manager pentru manastirea Galesu (loc. Poarta-Alba, jud. Constanta). 2. Duna Anisoara este calugarita in obstea manastirii Galesu, sub numele de Eleodora, nevand nici o functie administrativa in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. In prezent nu mai este retinuta, fiind doar audiata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. 3. Conducerea Arhiepiscopiei Tomisului a primit cu surprindere comunicatul Parchetului si asteapta cu nerabdare finalizarea dosarului in cauza, intrucat cei doi sunt cunoscuti ca persoane cu conduita morala corecta, ceea ce a si dus la hirotonirea lui Popa Gabriel ca preot misionar si la tunderea in monahism a Dunei Anisoara”.